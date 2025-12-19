¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢É×ÉØ£²¿Í»àË´¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê»ö¸Î¤Ë¡Ö»ä¤¿¤ÁÍøÍÑ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡×
¡¡£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±£µÆü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ÇÉ×ÉØ£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Î¼õ¿®È×¤Î¡ÖÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÉô²°¤ÎÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î·ÄÂç½Ú¶µ¼ø¤ÎÉðÅÄ½¨ÂÀÏº»á¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾òÎã¡Ê¤Î¸¡Æ¤¡Ë¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢»ä¤¿¤ÁÍøÍÑ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¡ÖÃæ¤«¤é¥É¥¢¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÂ¾¤Ë½Ð¤ëÊýË¡¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ã»´üÅª¤Ê°ÂÁ´ºö¤Ç¤¼¤ÒµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£