¡¡»Í¹ñÅÅÎÏ¤ÎµÜËÜ´î¹°¼ÒÄ¹¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»Í¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¿å¿¼¤¬¿¼¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÉâÂÎ¼°¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜ»á¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ÈÂç¤Î²ÝÂê¤Ë¥³¥¹¥È¹â¤òµó¤²¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¹ñÆâ³°¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÆ¥¨¥Í¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë»²²è¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁýÂç¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊDC¡Ë¤ÎÍ¶Ã×¤òÃ´¤¦ÀìÌçÉô½ð¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¸õÊäÃÏ¤ÎÄ´ºº¤äÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£