¡¡Áªµó±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Îµ¶¾ðÊó¤äÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤ò½ä¤ê¡¢Ì±´Ö¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ÃÄÂÎ¤«¤é7·î¤Î»²±¡ÁªÂÐ±þ¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿¿µ¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í¤ä°ÜÌ±¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¸õÊä¼Ô¤Î·ÐÎò¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°©Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢Î©Ë¡»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÎ©Ë¡Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÅÏÊÕ¼þ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ëÁªµó¤¬µ¶¾ðÊó¤ä¸í¾ðÊó¤Ç¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñ¹ç¤Ë¤Ïº£²ó¤«¤é»²À¯ÅÞ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£