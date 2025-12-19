¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¡G3¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥ó¥¯¤ÇÏÓ¤Ö¤¹¾¾±ºÍª»Î¡¡½éÆüÆÃÁª¤Ï3ÈÖ¼ê¤«¤é
¡¡¹Åç¶¥ÎØ¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¡×¤Ï20Æü¤¬½éÆü¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¾ì¤Ç¤ÎµÇ°³«ºÅ¤À¡£
¡¡¹Åç¤Î´é¡¦¾¾±ºÍª»Î¡Ê35¡Ë¤ÏÍî¼Ö¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¾ì½êÁ°¤Îº´À¤ÊÝµÇ°¤ÇV¡£¾õÂÖ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥±¥¬¤òÁá¤¯¼£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤À¤±¤É·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¹Åç¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÎÃÏ¸µµÇ°¡£»×¤¤Æþ¤ì¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¡Ö7·î¤«¤éSµéSÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÖ¥Ñ¥ó¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤Ï±¿¤¬¤¢¤ë¡£¹Åç¤Ï¼ã¼ê¤¬¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤«Í¥¾¡¼Ô¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£½éÆü12RÆÃÁª¤ÏÂÀÅÄ¡½À¶¿å¤Î¸å¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤«¤éµ¤Ç÷¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£