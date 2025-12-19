¶ÐÌ³Àè¹â¹»¤ÇÅð»£¤·¤¿ºá¡¡¸µ¶µ»Õ¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è
¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷À¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¶µ»Õ¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÃË¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸Å¸ýÂçÊåÈï¹ð¤Ï¤³¤È¤·8·î¡¢Åö»þ¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ê¤É¤ËÊ£¿ôÂæ¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷À¤Ê¤É29¿Í¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¤òµá·º¤·¤¿°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤Ï19Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»Æâ¤ÎÀßÈ÷¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¾è¤¸¡¢¹ªÌ¯¤ËÊ£¿ô¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ÆÂÖÍÍ¤Ï°¼Á¡×¡ÖÈï¹ð¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£