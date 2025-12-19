¹ÂÃ¼°ª¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¡×¥Ó¥¥Ë¤Î¥Ú¥¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¶¯²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤³¤Î»ÒÅ·²¼¼è¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÂÃ¼°ª¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹ÂÃ¼¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä!! FRIDAY¤Ë¤¢¤ª¤Þ¤ª¥Ú¥¢É½»æ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎüâÌî¿¿±û¡Ê22¡Ë¤È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤É½»æ¤Ç¤¹¡¡¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Ú¥¢¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ú¥¢¤ä¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÈþ¿Í¤À¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤³¤Î»ÒÅ·²¼¼è¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶¯²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹ÂÃ¼¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£TikTok¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¬¥Á¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÆÃµ»¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡£¼ñÌ£¤Ï´äÈ×Íá¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¤½¤Ð²°½ä¤ê¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¡£