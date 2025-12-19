Age Factory¡¢TENDOUJI¡¢a flood of circle¡Ä¡Ä¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Îââ»ý¤òËá¤Â³¤±½éÉðÆ»´Û¤Ø¡¡3ÁÈ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÇ®¤µ¡É
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥·ー¥ó¤¬´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éÁá¿ôÇ¯¡£¶áÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥·ー¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤âÂ³¡¹¤È¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿ô¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡¢Age Factory¡¢TENDOUJI¡¢a flood of circle¤Î3ÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î3ÁÈ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¡¢15Ç¯¡¢20Ç¯¶á¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤·¤«¤·Ãå¼Â¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î»Ù»ý¤È¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SNS¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ð¥º¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¶òÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òËá¤Â³¤±¤ë3ÁÈ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
°µÅÝÅª¤Êµ¤Ç÷¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë²¹¤â¤ê¤òÎ¾Î©¤¹¤ëAge Factory
¡¡Age Factory¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤ÐÁÔÀä¤À¡£½ñ¤¼ê¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¡£7·î¥ê¥êー¥¹¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSono nanika in my daze¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¯ÁÔÀä¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¢¥¯¥È¤ò´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¡È¤½¤Î²¿¤«¡É¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÉ½¤¹¤Î¤ÏÌîÊë¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¨¤â¸À¤ï¤ì¤Ìµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£À¶¿å±Ñ²ð¡ÊVo/Gt¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢¡ÖÁ´°÷¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Ä¤ì¤Æ¤¯¤è¡×¡Ö¤¤¤³¤¦¡ª¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ø¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Èà¤é¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¹ì²»¤Ï°µÅÝÅª¤Êµ¤Ç÷¤òÊü¤Á¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ÑµÒ¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤òÃ¯°ì¿ÍÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£11·î3Æü¤ÎZepp DiverCity (TOKYO)¸ø±é¤ÎÃæÈ×¡¢À¶¿å¤Ï¡Ö15Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢2026Ç¯11·î¤Ë½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ß¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´ÑµÒ¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤È¤É¤è¤á¤¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯ÁÔÀä¤Ê°ìÌë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
TENDOUJI¤Î¡ÈEASY PUNK¡É¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ºÇ¹â¤Î¸÷·Ê
¡¡TENDOUJI¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¤ò¼´¤È¤·¤¿²÷³è¤«¤ÄÇ®Îõ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Á´Êý°Ì¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡£Íý¶þ¤äÍýÏÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÈÝ±þ¤â¤Ê¤¯¿´¤¬Ç®¤¯¿Ì¤¨¡¢¹³¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¡£°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢´ÑµÒ¤¬¼«Í³¤ËTENDOUJI¤Î²»³Ú¤òëð²Î¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡¢11·î12Æü¤ËZepp DiverCity (TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤·¤¿999±ß¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¡ÈBUDOKAN¡É ¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢2027Ç¯2·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2014Ç¯¡¢28ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ð¥ó¥É·Ð¸³¤Ê¤·¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î³«ºÅ¡£ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Äº¢¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬40Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä²¿¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä²¿¤òÌ´¸«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸å¿Ê¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¡£
a flood of circle¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹
¡¡a flood of circle¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¡¢·ã¤·¤¯¡¢¹ë²÷¡£¤½¤·¤ÆÌ·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç²Î¤ï¤ì¡¢ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Î³Ë¿´¤ò½ãÅÙ¹â¤¯ÂÎ¸½¤¹¤ë²»¤È²Î¤Î¤ß¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¼Î¾Ý¤·¤ÆÇúÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·é¤µ¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ´ÊÔ¤«¤é´¶¤¸¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¿®¤¸¤ë¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÈÝ±þ¤â¤Ê¤¯ÀÚ¼Â¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ô¡£Á´¤Æ¤Î´ÑµÒ¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤À¤±¤¬ÉÁ¤½Ð¤»¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¯4¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äµáÆ»Åª¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢11·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ØI'M FREE 2025 LIVE AT ¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ìî³°²»³ÚÆ²¡Ù¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÒÉðÆ»´Û ¼è¤ó¤À3Ç¯¸å ÀÖ¤Ç¤âÃÑ¤Ç¤â¤ä¤ó¤¾¡Ó¤È²Î¤¦¡Ö¥´ー¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥¬ー¥º¡×¤Î¼¡¤ËÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÌë¶õ¤Ë²Í¤«¤ëÆú¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÎ¼²ð¡ÊVo/Gt¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¡Ê¡Ö¥´ー¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥¬ー¥º¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2023Ç¯¤«¤é¡È3Ç¯¸å¡É¡Ë¤Î5·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Øa flood of circle 20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é LIVE AT ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÑÇ¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Î»ì¡Ò5·î6Æü ÉðÆ»´Û¡¿ÌÜ¤ò³«¤±¤ÆÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤«¤éÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿À¨¤Þ¤¸¤¤´¿À¼¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ä¤Þ¤ÌÃæ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥é¥¹¥È¤Î¡Ö·îÌë¤ÎÆ»¤ò²¶¤¬¹Ô¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ò²¶¤é¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤ä¤Ä¤é¤Ï²¶¤é¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ó¡Ò²¶¤é¤Ï¹Ô¤¯ ·îÌë¤ÎÆ»¤ò¡Ó¤È²Î»ì¤Î°ì¿Í¾Î¤ò¡Ò²¶¤é¡Ó¤ËÂØ¤¨¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢Èà¤é4¿Í¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È²¶¤é¡É¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ò5·î6Æü¡Ó¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¾¾ËÜ´¦»Î¡Ë