¡¡Ì¾¸Å²°¡¦±É¤ÎÃæÆü¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊ¸µÊ ±É¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾ðÊó»ï¡Ø·î´©¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ´©¹æ¤«¤éºÇ¿·¹æ¤Þ¤ÇÁ´512¹æ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤«¤é¼ã¤Æü¤Î¥¹¥¿ー¤Þ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£1983Ç¯¤«¤éºÇ¿·¤Þ¤Ç¡ÄÁ´512¹æ¤¬ÀªÂ·¤¤
¡ÖÊ¸µÊ ±É¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥É¥¢¥é¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÎÁ¥¹¥Úー¥¹¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò»Ù¤¨¤¿Áª¼ê¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»¨»ï¡Ö·î´©¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¤Ç¤¹¡£
1983Ç¯¤ÎÁÏ´©¹æ¤«¤éºÇ¿·¹æ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´512¹æ¤¬¡¢½é¤á¤ÆÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ´©¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏµíÅçÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Á°Ç¯¤ËÍÞ¤¨¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ17¥»ー¥Ö¤òµó¤²¡¢¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µíÅç¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
Ê¸µÊ ±É¤ÎÉûÅ¹Ä¹¡§
¡ÖµíÅç¤µ¤óËÜ¿Í¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×
¢£¼ã¤Æü¤Î²¬ÎÓ¤äÂçÌî¤Þ¤Ç¡Ä¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à
¡¡Ì¾¸Å²°¤Î½ñÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤³¤¦¤È¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¤âÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤¿¡ÖÌ´¤ÎÃª¡×¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢1994Ç¯¤Î¥É¥¢¥é½éÅÐ¾ì¤Îµ»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ïº£¤È¤Ï¤À¤¤¤Ö¼ñ¤¬°ã¤¦¾å¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¡×ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
ÉûÅ¹Ä¹¡§
¡ÖÃË¤Î»Ò¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡È¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡×
°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¥·ー¥º¥óÂç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Îµ»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´À¤Âå¤Î¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤âÓ¹¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤·¤¿¡£
ÉûÅ¹Ä¹¡§
¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¹¥¤¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤º¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ÁÏ´©¹æ¤ÏÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î½ÐÈÇÉô¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£