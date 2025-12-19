¤ª¤Ë¡¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤â¤¦


½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÂçÂô¤¢¤ä¤¬¿ä¤¹CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¤ª¤Ë¡¼¤µ¤ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¸Å²ì¤ß¤Ä¤­¤Ç¤·¤¿¡£¸í²ò¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Þ¤­¤³¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤¢¤ä¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ß¤Ä¤­¡£2¿Í¤ÎÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¡¢¤ß¤Ä¤­¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£

²»³Ú¤Ç·Ò¤¬¤ë2¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°¦¾ð¤ÎÊª¸ì¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿3¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¿·°æ¤¹¤ß¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.3¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥Æ¥­¥È¡¼¤À¤±¤É¤Ê¡ª

¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡ª¡ª


¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ


¸¤¤¬¥¯¥¥¡Á¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡©


¥Æ¥­¥È¡¼¤À¤±¤É¤Ê¡ª


Ãø¡á¿·°æ¤¹¤ß¤³¡¿¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.3¡Ù