½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÂçÂô¤¢¤ä¤¬¿ä¤¹CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¤ª¤Ë¡¼¤µ¤ó¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¸Å²ì¤ß¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£¸í²ò¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Þ¤¤³¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ß¤Ä¤¡£2¿Í¤ÎÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¡¢¤ß¤Ä¤¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤Ç·Ò¤¬¤ë2¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°¦¾ð¤ÎÊª¸ì¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿3¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¿·°æ¤¹¤ß¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.3¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Æ¥¥È¡¼¤À¤±¤É¤Ê¡ª
Ãø¡á¿·°æ¤¹¤ß¤³¡¿¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.3¡Ù