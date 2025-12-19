¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¡¢¥Þ¥ó¡¦C¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤Àâ¤òÈÝÄê¡Ö100¡ó²±Â¬¡×¡¡2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌóÁ´¤¦¤ò¶¯Ä´
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£19Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß45ºÐ¤Î¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß»Ï¤á¡¢2020¡Ý2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÎU¡Ý23´ÆÆÄ¡¢2022¡Ý2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤òÎ¨¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÈFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤ÎÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¸å¤Ë¡¢¡Ö³§¤Ï»ä¤È¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Î¾Íè¤òÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±»Ø´ø´±¤¬19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È²±Â¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Î¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¡¢»ä¤¬¤³¤³¤Ç2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï²±Â¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼ÔÃÄ¤è¤ê¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ä¤ë¤ÈÌóÂ«¤Ç¤¤ë¤«¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¡£2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
