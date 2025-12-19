「もう40歳ってほんと!?」Ｃ・ロナウドがパンツ一枚で披露した“衰え知らずのバッキバキボディ”に大反響！「あと10年は現役だな」「最高級の芸術品」
アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するポルトガル代表FW、クリスティアーノ・ロナウドが公式インスタグラムを更新。最新のスーパーマッチョボディを披露し、世界中のフォロワーから喝采を浴びている。
現在40歳の“生ける伝説”は自身が手掛ける下着ブランド「CR7 Underwear」が10周年を迎えたことを報告し、みずからモデルになって登場。色鮮やかなパンツ一枚でリフティングする様子を画像や動画で紹介し、「スキルは決して色褪せない。CR7 Underwear10年の歩み――過去と現在」とメッセージを寄せた。
黒く日焼けした肌に、あいかわらずの鍛え抜かれた鋼のカラダ。コメント欄にはあっという間に500件近い書き込みが寄せられた。「もう40歳ってほんと!?」「文句なしのGOAT」「あと10年は現役だな」「最高級の芸術品」「ボディが進化している！」「CR7こそが真のプロフェッショナルだ」など、大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】40歳のＣ・ロナウドがパンツ一枚で魅せた“最新バッキバキボディ”
