¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ410±ß¹â¤Î4Ëü9560±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü9330±ß¤È¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü9300±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü9280±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü9500±ßÂæ¤ò²óÉü¡£
¡¡Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï4Ëü9400±ß～4Ëü9500±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤ÇÁ°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸å¾ì¤Î¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï4Ëü9880±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï4Ëü9440±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢¸å¾ìÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï4Ëü9440±ß～4Ëü9700±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¤Î¾å¾º¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¡¦AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢³ô¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¸£°ú¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤â¥í¥ó¥°¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢À¼ÌÀÊ¸¤Ëº£¸å¤ÎÍø¾å¤²Êý¿Ë¤äÆü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥°¤ò¶¯¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á156±ßÂæ¤Ø¤ÈÄ«Êý¤è¤ê±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¥í¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-1¦Ò¡Ê4Ëü9090±ß¡Ë¤È25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê4Ëü9810±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¶ä²ñ¹ç¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¤Ë25ÆüÀþ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1¥É¥ë¡á156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø±ß°Â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç5Ëü±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25ÆüÀþ¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±Àþ¤È+1¦Ò¡Ê5Ëü0570±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÃ»´üÅª¤ÊÇäÇã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¿¶¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢19Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥í¥ó¥°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.64ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÄã²¼¤Ç-2¦Ò¡Ê14.58ÇÜ¡Ë¤ò²¼È´¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏNT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹·Á¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢Â¤â¤È¤ÇÄñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë75ÆüÀþ¡Ê14.76ÇÜ¡ËÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü3306Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬6582Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2156Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1679Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1322Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1216Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬1141Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬929Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬825Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬790Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü7928Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü7648Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1Ëü0788Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬3826Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3419Ëç¡¢UBS¾Ú·ô¤¬3328Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2254Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2048Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1360Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬946Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
