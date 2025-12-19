¡ÚÆÃ½¸¡Û〝À¤³¦ºÇÂçµé〟¤Î¸¶È¯ ¤Ê¤¼Çðºê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ÃÏ¸µ¤Î¡ÖÀ¸¤¾Ú¿Í¡×¤ËÊ¹¤¯¡§¥·¥êー¥º¿·³ã2025⑤¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡¢5²óÌÜ¤Ï〝Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯〟¡£ºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ë»¿ÈÝ¤Ç·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¡¢¡ÖÃÏ¸µÆ±°Õ¡×¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤È¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ø¼óÅÔ·÷¤ÎÅÅ¸»´ðÃÏ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶È¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼Çðºê¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í¶Ã×¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£22Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê»ÔËÌÉô¤Î¹ÓÉÍ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¡£
ÆâÆ£¿®´²¤µ¤ó(85)¡£1968Ç¯¤Ë¹ñ¤¬¹ÓÉÍ¤Ç¸¶È¯¤ÎÎ©ÃÏÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢Çðºê¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Çðºê¾¦¹©²ñµÄ½ê ¸µÀìÌ³Íý»ö ÆâÆ£¿®´²¤µ¤ó
¡Ö²¿¤Ë¤â»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¡Ù¤¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡×
°ìÂÓ¤Ë¹¤¬¤ëº½µÖÃÏ¤Î³èÍÑ¤¬Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£Àï¸å¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Çðºê»Ô¡£º½µÖ¤Ë¼«±ÒÂâ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë·×²è¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çðºê¾¦¹©²ñµÄ½ê ¸µÀìÌ³Íý»ö ÆâÆ£¿®´²¤µ¤ó
¡Ö²¿¤«Âç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤êÉâ¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡×
¤½¤³¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¸¶È¯¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î»ÔÄ¹¤Ï¾®ÎÓ¼£½õ¡£¤½¤ÎÉ¾ÅÁ¤Ë¤è¤ë¤È»Ï¤Þ¤ê¤Ï63Ç¯¡¢ÅöÁª´Ö¤â¤Ê¤¤¾®ÎÓ¤Î¤â¤È¤ËÃÏ¸µ¡¦Íý¸¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¥ó¥°¹©¶È¤Î¾¾°æÂöËá¼ÒÄ¹¤é¤¬Ë¬Ìä¡£¡Ö¸¶È¯¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¹ÓÉÍ¤ò¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡¢¾¾°æ¤Ï¹ÓÉÍ½Ð¿È¤Ç¤·¤¿¡£
5Ç¯¸å¡¢1968Ç¯¤Î»ÔµÄ²ñ¡£¾®ÎÓ¤Ï±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¶ÈÎ©ÃÏ¤ÇÃÙ¤ì¤ò¤È¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ÎÊ¿ÏÂÍøÍÑ¤ò¿Þ¤ë¤È¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¡ÖÍ¶Ã×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤â±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1969Ç¯¡¢¿¼Ìë¤ËµÚ¤ÖµÄÏÀ¤ÎËö¡¢Í¶Ã×·èµÄ¤ò²Ä·è¡£¡ÖË¤«¤Ê¶¿ÅÚ·úÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Èµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÂ¾¸©¤Î¸¶È¯¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ÔÌ±¸þ¤±¤Î¼þÃÎ³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çðºê¾¦¹©²ñµÄ½ê ¸µÀìÌ³Íý»ö ÆâÆ£¿®´²¤µ¤ó
¡Ö(¾®ÎÓ)¼£½õ¤µ¤ó¤ò»ÔÄ¹¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬Ãæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£»ÔÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆñ¹Ò¡£
1972Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ÓÉÍÄ®Æâ²ñ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¤½¤Î»þ－
¢£Çðºê¾¦¹©²ñµÄ½ê ¸µÀìÌ³Íý»ö ÆâÆ£¿®´²¤µ¤ó
¡Ö¾®ÎÓ¼£½õ»ÔÄ¹¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ³Ñ±É¤È¤¤¤¦¡£¡×
Æ±¤¸Ç¯¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÐÌý¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»ñ¸»ÉÔÂ¤Î¤Ê¤«¡¢¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤ò½ÅÂç¤Ê·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿³Ñ±É¤È¾®ÎÓ¡£¾®ÎÓ¤ÏÅìµþ¡¦ÌÜÇò¤ÎÅÄÃæÅ¡¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬Ìä¡£ÆâÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¾¦¹©²ñ¤â¡ÖÌÜÇò·Ø¤Ç¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾µ¡¤Ï1973Ç¯－
¾®ÎÓ¤Ï¹Ö±é¤Ç¸¶È¯Î©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î·ÐºÑ¿¶¶½ºö¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ñ±É¤â¤³¤ì¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¡£ÍâÇ¯(1974Ç¯)¡¢Î©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤òºâÀ¯»Ù±ç¤¹¤ë¡ØÅÅ¸»»°Ë¡Î©ÃÏË¡¡Ù¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1979Ç¯－
¾®ÎÓ¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¤â¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿³Ñ±É¤ÈÌÌ²ñ¡£¸¶È¯ÌäÂê¤ò´Þ¤àÇðºê¤Î¾Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡£
¾®ÎÓ¤Î»à¸å¡¢³Ñ±É¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÄÃæ³Ñ±É¸µÁíÍý
¡ÖÁ´´ØÅì¤Î¹ñÌ±ÁíÀ¸»º¤Î40%¤¬¿·³ã¸©¤ÈÊ¡Åç¸©¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¡¢Á÷¤é¤ì¤ëÅÅÎÏ¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤½¤ì¤òÅìµþ¤è¤ê¤â¡¢¤Ê¤¼Ê¡Åç¤ä¿·³ã¤¬ÅÅÎÏÎÁ¶â¤ò¹â¤¯Ê§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¿Í¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×
µù¶ÈÊä½þ¤â·èÃå¡£1978Ç¯¤ËÅìÅÅ¤Ï1¹æµ¡¤Î·úÀß¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µÇðºê»ÔµÄ ÌðÉôÃéÉ×¤µ¤ó
¡Ö(Q.ÉðÆ»´Û¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡©)¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸øÄ°²ñ¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
