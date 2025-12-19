¸µNBAÁª¼ê¤ÎÕÌÀ»á¤¬Ì¼¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡¢Ì¼¤Î¹â¿ÈÄ¹¤äÍî¤ÁÃå¤¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·Ì±ÈÕÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°NBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÕÌÀ¡Ê¥ä¥ª¡¦¥ß¥ó¡Ë»á¤¬15ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ÎÕÝîé²¡Ê¥ä¥ª¡¦¥Á¥ó¥ì¥¤¡Ë¤µ¤ó¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¾å³¤»ÔÆâ¤Ç¤³¤Î¤Û¤É³«¤«¤ì¤¿Õ´ð¶â»üÁ±ÈÕ¤µ¤ó²ñ¡£µ»ö¤Ï¡ÖÝîé²¤µ¤ó¤ÏÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÕ»á¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Ýîé²¤µ¤ó¤Î2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¿ÈÄ¹¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½ª¤¨¤¿ÉãÌ¼¤ËÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢Õ»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ýîé²¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ£¿ô²óÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë