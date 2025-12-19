ºÆ»ÏÆ°¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢2010Ç¯È¯É½¶Ê¡ÖÂç³¢Æü¤Î²Î¡×¤ÎºÇ¿·¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Æü¤Î12·î6Æü¤ËÌó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¡¢2026Ç¯¡È3·î9Æü¡É¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡£³èÆ°ºÆ³«¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¡ØReunion Studio Live¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û14Ç¯¤Ö¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤Ë´¶ÎÞ¡Ä³èÆ°ºÆ³«¤Î¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥óºÇ¿·¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±«¾å¤¬¤ê¡¿Ê´Àã¡×¤ËÂ³¤¡¢20Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¡¢5ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²ÖÄ»É÷·î¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÂç³¢Æü¤Î²Î¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¾ð·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ì¶Ê¤ò¡¢º£¤Î¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ë¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï¡¢26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÊ´Àã¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¡ÈÅß¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¡É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó Winter Selection¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢Åß¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿É¬Ä°¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó Reunion Tour 2026¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°ÇäÉ¬»ê¤È¤ß¤é¤ì¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
