NHK-FM¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡ÙÇ¯Ëö³ÈÂçÈÇ¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì9ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢&TEAM¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤é¤¬ËÜ²»¸ì¤ë
¡¡²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊNHK-FM¡Ë¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ªÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë30Æü¤Ï¡¢¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤é2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤Æ³ÈÂçÈÇ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë9ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNHK-FM¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ù¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢&TEAM¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¡¢M!LK¡Ê50²»½ç¡Ë¤Î9ÁÈ¡£È¯É½²ñ¸«Ä¾¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤äËÜ²»¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëDJ¤Ï¡¢Éèµ×Â¼À»¤È°¾³·ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¡Á11·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼DJ¤òÃ´Åö¤·¤¿MAZZEL¡ÊSEITO¡¢TAKUTO¡¢EIKI¡Ë¤È¡¢12·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼DJ¤ÎChevon¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢DJÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢29ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Éèµ×Â¼¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£½Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿DJ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ä¡¢1Ç¯¤ÎµÙÂ©¤ò·Ð¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥½¥í³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡22Æü¡Á26Æü¤ÎÊüÁ÷½µ¤Ç¤Ï¡¢SUPER¡úDRAGON¤Î°ËÆ£ÁÔ¸ã¡¦¾¾Â¼ÏÂºÈ¡¢»ç º£¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î°¤ÉôÍÕºÚ¡¢ÉÚ³ßÍ¥²Ö¡¢Â¿ÅÄË¨²Ã¡¢WurtS¡¢¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¼¶¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ëChevon¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
