timelesz¸¶²Å¹§¡¡¼«¿È¤Î½éÎø¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡timelesz¤Î¸¶²Å¹§¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¼ç±é±Ç²è¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×¡Ê´ÆÆÄ²ÆÌÜÂç°ìÏ¯¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤Î½éÎø¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥Æ¥£¥¢¥¹¤¬½÷¤Î»Ò¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î»Ò¤¬¥µ¥È¥·¤È¥Á¥å¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬½éÎø¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÍÄÃÕ±àÂ´¶È¤«¾®³Ø¹»¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÂô·ò»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¸¶±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï²ø½Ã¥Í¥¿¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¡£Èà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤òÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡£