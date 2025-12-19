A¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¡¢20ÂåºÇ¸å¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¬³Ê³°¡¦ÇúÇË¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¶¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¡×
¡¡A¤§! group¤¬½Ð±é¤¹¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼0¡§25¡Ë27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀµÌç¤Ø¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£ÆÊÌÚ¤Ç¤Î¥í¥±Ãæ¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀµÌç¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£¡ÖÇúÇË¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤ÇÀµÌçÎÉµ¬29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥ÉÇÉ¼ê¤Ë½ËÊ¡¡£ÀµÌç¤¬Çú±ê¤ÎÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ê!?¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ð¤¤⋯¡ª±ê¤«¤éÆ¨¤²¤ëÀµÌçÎÉµ¬
¡¡º£²ó¡¢A¤§! group¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÇúÇË¥·¡¼¥ó»£±Æ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÇúÇË¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆÊÌÚ¡¦´äÁ¥»³¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤ò¼é¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤Î¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÇúÇË¼Ì¿¿¤¬»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¡£¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥í¥±¤Î¿ôÆü¸å¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÀµÌç¤Ø¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¥É¥Ã¥«¥ó¥É¥Ã¥«¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼!!¡×¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀµÌç¤ò¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃë¤´¤Ï¤ó¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥»´ë²è¤Ç¸½¾ì¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ä¤ËËöß·À¿Ìé¡¢¾®Åç·ò¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤Î3¿Í¤¬Á´Ä¹60¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇúÇË¥³¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£º´Ìî¤¬ÀµÌçÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌç¤ÎÆ°¤¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÆþÇ°¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Çã¤¤½Ð¤·¤«¤éÌá¤Ã¤¿ÀµÌç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥ó¤È²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥®¥ì¡¼¥Ë¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¤¬¡ÄÆÍ¤¸¤ç¡¢¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë²ÐÌô¤¬ÇúÈ¯¡£Çú±ê¤Î±ü¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥À¡¼¥¯¥Í¥¹²ø¿Í·³ÃÄ¡×¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¸½¡£¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤ê½Ð¤¹ÀµÌç¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ê¡¢´¿´î¤Î²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤ë¡£20ÂåºÇ¸å¤Î¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼½Ë¤¤¤ÎÌÏÍÍ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢27ÆüÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢TELASA¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡¢A¤§!»þ´Ö¡Á¤â¤Ã¤ÈA¤§!Î¹¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¤ó¡Á¡Ù¤Ç¡¢ÆÊÌÚÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÇúÇË´ë²è¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢A¤§! group¤Î4¿Í¤¬ÆÊÌÚ¸©¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯ËþµÊ¤¹¤ë¡ÖÅßµÙ¤ßÎ¹¡×¡£±ýÏ©¤ÎÆÃµÞ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃË»Ò¹»¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Ëöß·Ç°´ê¤ÎÆ«·ÝÂÎ¸³¤ä¡¢ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¡Ê¡©¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¡Ê!?¡Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÇØÃæ¤òÎ®¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥«¥«¥È¤Î³Ñ¼Á¥±¥¢¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹´Û¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤òÊÒ¼ê¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò»£±Æ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¡£¾þ¤é¤Ê¤¤4¿Í¤Îå«¤È¾Ð´é¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½ÇúÇË¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÀµÌç¡§¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤è¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¶¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ÈÂ²¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤²ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°¦¤Ê¤ó¤Ç¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ëöß·¡§ÂçÀ®¸ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢50Ëü±ß¤¬¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆCG¹çÀ®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÀµÌç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Åç¡§ÀµÌç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÌç¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¡ÊÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ë¤À¤±¤Ï½Ð¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬ÀµÌç¡¢»×¤ï¤Ì¸í»»¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Ìî¡§¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤«ÀäÂÐ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎÇúÇË¤Ç¡¢¤¢¤Î³¨ÎÏ¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤â¤·ÀµÌç¤¯¤ó¤¬ÊÑ¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤´¤á¤ó¡ª
¡½¡½TELASA¤ÎÆÊÌÚÎ¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀµÌç¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëöß·À¿Ìé¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Î3¿Í¤¬¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¤è¤¤¤·¤ç¡×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢A¤§! group¤Ï¤³¤ì¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ëöß·¡§Ç°´ê¤ÎÆ«·ÝÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾®Åç¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Û¤ÜÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨¤Ê¤·¤Ç¤¢¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¾®Åç¡§¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿²¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ìÀ¸À¹¤ê¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤Æ¡ÄÁ´ÂÎÅª¤Ë²¡¤·¤¬¤Á¤ÊA¤§! group¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¡§¥«¥ËÆé¤È¤«Æ«·Ý¤È¤«¤´ÅöÃÏ¤Î¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç4¿Í¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡¢ÉÛÃÄÉß¤¤¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¶õ´Ö¡×¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ä¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ð¤¤⋯¡ª±ê¤«¤éÆ¨¤²¤ëÀµÌçÎÉµ¬
¡¡º£²ó¡¢A¤§! group¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÇúÇË¥·¡¼¥ó»£±Æ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÇúÇË¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆÊÌÚ¡¦´äÁ¥»³¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤ò¼é¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦³«±¿Àï»Î¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤Î¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÇúÇË¼Ì¿¿¤¬»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¡£¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥í¥±¤Î¿ôÆü¸å¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÀµÌç¤Ø¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¥É¥Ã¥«¥ó¥É¥Ã¥«¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼!!¡×¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡Çã¤¤½Ð¤·¤«¤éÌá¤Ã¤¿ÀµÌç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥ó¤È²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥®¥ì¡¼¥Ë¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë¤¬¡ÄÆÍ¤¸¤ç¡¢¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë²ÐÌô¤¬ÇúÈ¯¡£Çú±ê¤Î±ü¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥À¡¼¥¯¥Í¥¹²ø¿Í·³ÃÄ¡×¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¸½¡£¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤ê½Ð¤¹ÀµÌç¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇúÈ¯¤¬µ¯¤³¤ê¡¢´¿´î¤Î²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤ë¡£20ÂåºÇ¸å¤Î¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼½Ë¤¤¤ÎÌÏÍÍ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢27ÆüÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢TELASA¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡¢A¤§!»þ´Ö¡Á¤â¤Ã¤ÈA¤§!Î¹¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¤ó¡Á¡Ù¤Ç¡¢ÆÊÌÚÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÇúÇË´ë²è¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢A¤§! group¤Î4¿Í¤¬ÆÊÌÚ¸©¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯ËþµÊ¤¹¤ë¡ÖÅßµÙ¤ßÎ¹¡×¡£±ýÏ©¤ÎÆÃµÞ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃË»Ò¹»¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Ëöß·Ç°´ê¤ÎÆ«·ÝÂÎ¸³¤ä¡¢ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¡Ê¡©¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¡Ê!?¡Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÇØÃæ¤òÎ®¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¥«¥«¥È¤Î³Ñ¼Á¥±¥¢¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹´Û¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤òÊÒ¼ê¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò»£±Æ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¡£¾þ¤é¤Ê¤¤4¿Í¤Îå«¤È¾Ð´é¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½ÇúÇË¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÀµÌç¡§¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤è¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¶¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ÈÂ²¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤²ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°¦¤Ê¤ó¤Ç¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ëöß·¡§ÂçÀ®¸ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢50Ëü±ß¤¬¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆCG¹çÀ®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÀµÌç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Åç¡§ÀµÌç¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÌç¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¡ÊÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ë¤À¤±¤Ï½Ð¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬ÀµÌç¡¢»×¤ï¤Ì¸í»»¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Ìî¡§¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤«ÀäÂÐ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎÇúÇË¤Ç¡¢¤¢¤Î³¨ÎÏ¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤â¤·ÀµÌç¤¯¤ó¤¬ÊÑ¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤´¤á¤ó¡ª
¡½¡½TELASA¤ÎÆÊÌÚÎ¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀµÌç¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëöß·À¿Ìé¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Î3¿Í¤¬¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¤è¤¤¤·¤ç¡×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢A¤§! group¤Ï¤³¤ì¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ëöß·¡§Ç°´ê¤ÎÆ«·ÝÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾®Åç¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Û¤ÜÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨¤Ê¤·¤Ç¤¢¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¾®Åç¡§¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿²¤ë½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ìÀ¸À¹¤ê¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤Æ¡ÄÁ´ÂÎÅª¤Ë²¡¤·¤¬¤Á¤ÊA¤§! group¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¡§¥«¥ËÆé¤È¤«Æ«·Ý¤È¤«¤´ÅöÃÏ¤Î¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç4¿Í¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡¢ÉÛÃÄÉß¤¤¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¶õ´Ö¡×¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ä¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£