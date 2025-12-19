Àî¸ý½ÕÆà¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÏª¤ï¤Ê°áÁõ¤Ë¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×Àä»¿Áê¼¡¤°¡¡30ºÐ·Þ¤¨Ã¦À¶½ãÇÉ¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬12·î18Æü¤ÎInstagram¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ôµ¤·Ú¤µ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤â¤½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤¤Á¤ã¤¦¡Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFENDI¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¿§µ¤¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤¿¤À¤è¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡ÖÂç¿ÍÅÙ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Í¡×¡ÖºÙ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Àî¸ý¤¬¸«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÀî¸ý¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¶½ãÇÉ¤ÎÈþ¾¯½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£2009Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿»°°æ¤Î¥ê¥Ï¥¦¥¹¤ÎCM¤ä¡¢2011Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤â¸½ºß30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÂç¿Í¤Î½÷À¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Àî¸ý¤Ï12·î9Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Instagram¤Ç¤â¡¢¸ª½Ð¤·¤ÎÀÖ¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Î½÷À¡É¤Ø¤Î»Ö¸þ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àî¸ý¤ÏËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¶È¤Ç¤â¿·¤·¤¤´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯11·î¤«¤éABEMA¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë½µ´©»ïµ¼Ô¤ÎÊ¿ÅÄÁÕ¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶½ãÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤â°ã¤¦Å¥½¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿É©¾Â±©ÄÅ´õÌò¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Àî¸ý¤¬¸«¤»¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î½÷À¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤À¡£