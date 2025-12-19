¿ûÌîÃÒÇ·¡¢FA¸¢¼èÆÀ¤â¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º»ÄÎ±¤¹¤¹¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¡ÄÂç·¿Êä¶¯¡¦±ç¸îÁý¤Ç¸«¤¨¤ë¡ÖÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡×
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿35ºÐ¤Î¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡É¿ûÌîÃÒÇ·¡£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¤Î1Ç¯¤á¤Ï¡¢10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤È¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿ûÌî¤ÏFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Íèµ¨¤Î½êÂ°Àè¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢MLB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö100¡ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª·³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ûÌî¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÃù¶â¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Í£°ì¡¢1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¿ûÌî¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¿ô»ú°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª·³»ÄÎ±¡¢FA¸¢¹Ô»È¤Ë¤è¤ëÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÈÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Ç¤Ï¡¢»ÄÎ±¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é2025Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥ª·³¤ÏÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤ÂçÊä¶¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¥ª·³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ï¢Â³»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò»ý¤Ä¥«¥ë¡¦¥ê¥×¥±¥óJr.¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª½Ð¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£À®ÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡7²ó¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡10²ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡3²ó¤È¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄãÌÂ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÇ¯´Ö100ÇÔ°Ê¾å¤ò3ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ã¼ê¤äºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÁª¼ê¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¤¬·ë½¸¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£83¾¡¤Çµ×¡¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ï101¾¡¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2024Ç¯¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬FA¤Ê¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤¬¾å²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¥ª·³¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ÆºÆ·ú¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢°éÀ®¤è¤ê¤âÂ¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÊä¶¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º11·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤Ï¡¢º£µ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë36ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÀäÄº´ü¤Ç¤¹¡£
¡¡12·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë49¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FA¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ë¥º¥ê¡¼¤ò¡¢2Ç¯Áí³Û2800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó43²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë12·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤È¡¢5Ç¯Áí³Û1²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó242²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Þ¤Ç·ë¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÊä¶¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ø¤Î±ç¸î¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¿ûÌî¤Ë»ÄÎ±¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¿ûÌî¤À¤±¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡¢¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µð¿Í»þÂå¤Ï¡Ö±ç¸î¤Î¾¯¤Ê¤¤Åê¼ê¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¿ûÌî¡£
¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2013Ç¯¤Î13¾¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬3Ç¯¡¢Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1ÅÀÂæ¤Î¸åÈ¾¤«¤é2ÅÀÂæÁ°È¾¤È¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤Î±ç¸îÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÉÏÂÇ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐËèÇ¯15¾¡°Ê¾å¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤´¤í200¾¡¤ÏÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºßNPB136¾¡¡¢MLB10¾¡¤Î·×146¾¡¡£¶¯ÎÏ±ç¸î¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍèµ¨¤Î¥ª·³»ÄÎ±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£