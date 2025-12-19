¡Úºå¿À¡Û±¦ÏÓ¥â¥ì¥Ã¥¿¤ò³ÍÆÀ¡¡Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£¹Æü¤Ë¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£²¥¥í¤ÎÂç·¿Åê¼ê¡£Ç¯Êð¤Ï¿äÄê£±£°£°Ëü¥É¥ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£¹£¹¡£
¡¡Æ±µåÃÄ¤ÎÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¡£ºå¿À¤Ç¤â¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¸×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¡¢¿´¶¯¤¤¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ä¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡¡