Switch 2¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬2·î12ÆüÈ¯Çä¡¢Amazon¤Ç14%OFF
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)9»þ¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇŽ¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤êŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢Ç¤Å·Æ²¤«¤é2026Ç¯2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëNintendoSwitch 2ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿¤Î38¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥È¤ËÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹30¼ïÎà¤Î¡Ö¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥é¥±¥Ã¥È¡×¤¬¿·¤·¤¤ÀïÎ¬À¤òÀ¸¤à¿·ºî¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ÍèÇ¯2·îÈ¯Çä¤Î¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¡¢Í½Ìó¹ØÆþ¤Ç¸ø¼°²Á³Ê¤è¤ê14¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ª
Ç¤Å·Æ²¤¬2026Ç¯2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Æ¥Ë¥¹ ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¡¢¸½ºß¡¢Amazon¤ÇÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡ª ¸ø¼°²Á³Ê¤«¤é14¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿¤Î38¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥È¤ËÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹30¼ïÎà¤Î¡Ö¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥é¥±¥Ã¥È¡×¤¬¿·¤·¤¤ÀïÎ¬À¤òÀ¸¤à¥Æ¥Ë¥¹¥²¡¼¥à¡£
¥³¡¼¥È¤òÅà·ë¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢Ê¬¿È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥é¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤´¤È¤ËÀï¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥é¥±¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¡¢»î¹çÅ¸³«¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥ê¡¼¤ÎÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÆÉ¤ß¹ç¤¤¤Î¿¼¤µ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤â·òºß¡¢¹¶¼é¤¬¿¼²½¤·¤¿¿·À¤Âå¥Æ¥Ë¥¹
¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥é¥±¥Ã¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤â°ú¤Â³¤¼ýÏ¿¡£¥¹¥é¥¤¥É¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¤È¤Ó¤Ä¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¼é¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢º¸±¦¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤äÁ°¸å¤Î´ËµÞ¤ò»È¤Ã¤¿¹¶¤á¤Î¶î¤±°ú¤¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ó¥£¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Þ¤â¤Î¡×¤ÎÆ¤È²¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥â¡¼¥É¡×¤ä¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬¼Â¶·¤¹¤ë¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡¢Åã¤ÎºÇ¾å³¬¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÏ¢Â³¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼¡×¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÏÓ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¡×¡¢Joy-Con 2 ¤ò¥é¥±¥Ã¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÂÎ´¶¥Æ¥Ë¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥â¡¼¥É¤ò¼ýÏ¿¡£¿§¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ä¡äNintendoSwitch 2¤Î»öÁ°Í½Ìó¼õÉÕÃæ¥½¥Õ¥È°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î19Æü16»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ªÀáÌóÊØÍøµ¡Ç½Ž¢PLUG WishlistŽ£ÌµÎÁ¤Ç¤¹
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éŽ¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ëŽ£¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:Ž¢Amazon ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤êŽ£