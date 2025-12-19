¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡ÖËÍ¤ÏÝµËÖµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿Â¦¤ä¤«¤é¤Í¡£¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤»¤ëÂ¦¤Ç¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í»á¤ÎêÃÏÇÅª¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ú¤ª¤«¤·¤Ê³¹¤Ç¤¹¤è¡¢Åìµþ¤Ã¤Æ¡Û
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.145¡ÛÍ¾À¸¤È¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ï¤ª¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Æ³¤¤Î¤¢¤ë³¹¤äÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¡ÚPN:Ìî¤Ëºé¤¯¥Ð¥Ê¥Ê¡¦20Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Û
¡½¡½¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Í¾À¸¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦Í¾À¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤³4¡¢5Ç¯¤ÏÍ¾À¸¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¿²º¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤òÍ¾À¸¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤ó¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ËÜÈÖ¤Ç¡¢º£¤ÏÍ¾À¸¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤Öµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Í¾À¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Í¾À¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£²È¤Ë1¿Í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤Ï8»þ´Ö¿²¤ì¤ë¤ä¤ó¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢Á´Íç¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤°¤é¤òÁß¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê¤«AV¤«Çº¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÌÀÆü¤Ï»Å»ö¤ä¤«¤é¿²¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï¡¢»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÃÏ¸µ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÂçºåµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÀÎ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ö·ë¶É¡¢²¶¤¿¤Á¤¢¤Îº¢¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ½ý¤ÎçÓ¤á¹ç¤¤¤·¤¿¤ê¤Í¡£
¡½¡½Åìµþ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁè¤¤¤Î¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿´¤¬°Â¤é¤°¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤±¤É¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Àµ·î¡¢ËßµÙ¤ß¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤Ë¼óÅÔ¹â¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤³¤³¤Î½ÂÂÚ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ëÅÛ¤é¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ã¤¿3Æü´Ö¤ÎµÙ¤ß¤Ç¤âÅìµþ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤Î¤«¤È¡£
¡½¡½¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¼«Ê¬¤ò¤½¤³¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·ë¶É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¼Â²È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Êµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£·ë¶É¡¢¤ß¤ó¤ÊÌµÍý¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ª¤«¤·¤Ê³¹¤Ç¤¹¤è¡¢Åìµþ¤Ã¤Æ¡£
¡ÚËÍ¤ÏÝµËÖµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿Â¦¤ä¤«¤é¡Û
Åì¥Ö¥¯¥í»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¹Ó¤Ö¤ë²ñÄ¹
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.146¡ÛÝµËÖµ¯¡Ê¤¦¤Ä¤Ü¤Ã¤¡Ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÚPN:¤¿¤³¾Æ¤¡¦30Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Û
¡½¡½ÝµËÖµ¯¤Ï¿Í´Ö¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¤½¤ÎÃ±¸ì¡£ÝµËÖµ¯¡©¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¨¥íÍÑ¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤ó¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ó¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ë¥Í¥È¥é¥ì¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¾¤Î¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²ù¤·¤¤¤±¤ÉÁÛÁü¤·¤ÆËÖµ¯¤·¤Á¤ã¤¦¤¢¤ì¤Ç¤¹¡£
Èá¤·¤¤¤±¤ÉËÖ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÝµËÖµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿Â¦¤ä¤«¤é¤Í¡£¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤»¤ëÂ¦¤Ç¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½NTR¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÝµËÖµ¯¹ÎÄêÇÉ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤»¤ëÂ¦¤È¤¹¤ëÂ¦¡£ÃË¤ÏÆó¶Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¶½Ê³¤·¤Á¤ã¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤·¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£
¾¡¼ê¤ËËÖ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬ÝµËÖµ¯¤ÎÄêµÁ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£
¡½¡½¤¦¡¼¤ó¡£¤Ç¤ÏÎã¤òµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¹âÎæ¤Î²Ö¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤¬Â¾¤ÎÃË¤È¥¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¤¤¤¤¤â¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥³¥ó¥Ñ¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿»Ò¤¬Â¾¤ÎÃË¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Ã¯¤«¤éÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¡Ë¤·¤ó¤¤¤Á¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¿»Ò¤ò¼è¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÁêÀ¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¸åÆü¡¢¤½¤Î»Ò¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎËÖµ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¥¤¤Ê»Ò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆËÖµ¯¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤ÆËÖµ¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸å¤í¸þ¤¤ÊÝµËÖµ¯¤è¤ê¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈËÖµ¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤ÆËÍ¤Ï¹¥¤¡£¤Û¤é¡¢¤ª¤Á¤ó¤Á¤ó¤ÏÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
