¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè4²ó º£½µ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ 3ËÜ¡ÖÀÄ¡ß¹õ¤ÎGMT¥Þ¥¹¥¿¡¼II¤È¡¢¼ÂÍÑ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È¡£¤½¤·¤ÆÄêÈÖ¤Î¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¦Æ»¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î1ËÜ¤òÁª¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È°Æ³°¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÉý¤Ï¹¤¯¡¢²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤äÇ¯¼°¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÂ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤3ËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Æü¾ï»È¤¤¤ËÆëÀ÷¤à¾åÉÊ¤µ¤È¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë³Î¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡ÈºÇ½é¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤Ê¤ë°ìËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶ 116710BLNR SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£24»þ´Ö¤Ç°ì¼þ¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¿Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿24»þ´ÖÌÜÀ¹¤êÉÕ¤²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¤ò½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤¬GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î116710BLNR¤Ï2013Ç¯È¯É½¥â¥Ç¥ë¡£¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë¤ÇÀÄ¤È¹õ¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ÏÀ½ºî¤Ë40»þ´Ö¤âÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¥«¹ñ¤Î»þ´ÖÂÓ¤È¸áÁ°¡¿¸á¸å¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶ 116710BLNR SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,350,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶
·¿¼°¡¡116710BLNR
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 20cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯ x ¥Ö¥ë¡¼
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2013Ç¯9·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú½ñ¤ËÅÉ¤êÄÙ¤·²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆþÌç¤Ë¤·¤Æ´°À®·Á¤È¤â¸À¤¨¤ëGMT¥Þ¥¹¥¿¡¼II¡£ÀÄ¤È¹õ¤ÎÇÛ¿§¤«¤é¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î116710BLNR¤Ï¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë½é´ü¤Î¹âÇ¯¼°¡Ê2013Ç¯¡Ë¥é¥ó¥À¥àÈÖ¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î¾®½ý¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢µ¡Ç½ÅÀ¸¡ºÑ¤ß¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¸ÄÂÎ¡£½é¤á¤Æ¹âµé»þ·×¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÊý¤Ë¤³¤½¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÄ¤È¹õ¤Î¥Ù¥¼¥ë¤Ï¡¢¿Í¤ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢½êÍÍß¤ò´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯»È¤¨¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤ºÇ½é¤Î1ËÜ¤Ë¤¤Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È 15200 SS ¼«Æ°´¬ KÈÖ
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î±Êµ×ÄêÈÖ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1989Ç¯º¢¤«¤é2007Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Ref.15200¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤Ê3Ï¢¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¡¢»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÊ¸»úÈ×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎCal.3135¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È 15200 SS ¼«Æ°´¬ KÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡800,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È
·¿¼°¡¡15200
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊB¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 34mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2002Ç¯7·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¡¦¥ì¥ó¥º¤Ë½ý¤¢¤ê¡£ÉôÊ¬Åª¤ËÂ¿¾¯¤Ç¤¹¤¬¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£KÈÖ(2001-2002Ç¯¤´¤íÀ½Â¤)¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¤³¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥Ç¥¤¥È¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ëËüÇ½¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºÇ½é¤ÎÁêËÀ¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥±¡¼¥¹·Â34mm¤Ï¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢Âµ¸ý¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬»ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤ÄÊý¤³¤½¡¢Ãæ¿È¤â¥×¥í¤Î¼ê¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 116200 SS ¼«Æ°´¬ DÈÖ
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡¢Ref.116200¤Ï2004Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2016Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥Ù¥¼¥ë¤È3Îó¥ê¥ó¥¯¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÅö¸ÄÂÎ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤ÎROLEX¥í¥´¤¬ÀºåÌ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤ÄÄÁ¤·¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Cal.3135¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 116200 SS ¼«Æ°´¬ DÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,130,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼°¡¡116200
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥ë¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼/¥í¡¼¥Þ¥ó
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö´é¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆþÌç¤Ë¤·¤Æ´°À®·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ref. 116200¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê36mm·Â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Ê¸»úÈ×¡£¿Í¤ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¶¯¤¯¿ä¤·¤¿¤¤¡¢½êÍÍß¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²ºÑ¤ß¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤Î°Â¿´ºàÎÁ¡£·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¸ÄÂÎ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ê¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
