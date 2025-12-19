¡ÖÆüËÜÌîµå³Ø²ñ¡×¤Ë½é»²²Ã¡ª¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¸¦µæÈ¯É½¤Ë¶Ã¤¡Ú»³ËÜÇë»Ò¤Î£¶¡Ý£´¡Ý£³¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡ÛÂè197²ó
ÆüËÜÌîµå³Ø²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
ÀèÆü¡¢¹Åç¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÌîµå³Ø²ñ¡×¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ø²ñ¤ÎÊìÂÎ¤È¤Ê¤ë½¸¤Þ¤ê¤Ï2013Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜÌîµå³Ø²ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¡£¡Ö³Ø²ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¯É½¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ÎºÙ¤«¤Ê»È¤¤Êý¤äµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈ¯É½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤âÂ¿¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î»²²Ã¿Í¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡ºÇ¿·¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
»ä¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌîµå²Ê³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥×¥íÌîµå¤òÎ¥¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÅç¹§ÌÀ¤µ¤ó¡¢±¿Æ°À©¸æ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤Î¼ã¤¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Áð¿¼¤¢¤ä¤Í¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶âÂô·Å¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¡¢ºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åç¤µ¤ó¤Ï¥¤¥Ã¥×¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç´ÃåÊª¼Á¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áð¿¼¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¼ê¤¬´Ý·¿¤ÎÅª¤È¿Í·¿¤ÎÅª¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ËÅê¤²¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢µåÂ®°Ê³°¤ÎÀºÅÙ¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤âÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Ìîµå²Ê³Ø¤ÏÃ±¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢·üÌ¿¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸......¡ª¡ª¡¡ÂçÊÑ¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¸ª½ñ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅÁ°Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤´°ì½ï¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£³Ø²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾µåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¡¢µåÃÄ¤´¤È¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤äÌò³ä¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±üÂ¼Å¸À¬¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÌðÂôÂçÃÒ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³Ø²ñ¤ÎÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîµåÁª¼ê¤Î¶¥Áè¿´¤Î¹â¤µ¤¬À®ÀÓ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¸¦µæ¡£¤¢¤È¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¸¦µæ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ê¸ú²Ì¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¥×¥é¥»¥ÜÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆâ³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤¢¤È¤Ë³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¯¸«¤ëÇÛµå¤ò¡¢¿´ÍýÊªÍý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÏÀÍýÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ëÇ®°Õ¤È¾ðÇ®¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î³Ø²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Ìîµå¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¦µæ¼Ô¤È¤¤¤¦Æ»¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¤Û¤É¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Ìîµå¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âËÄ¤é¤ó¤ÀÆüËÜÌîµå³Ø²ñ¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿»²²Ã¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢³Ø²ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿Íè½µ¡£
¹½À®¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«¡¡»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî