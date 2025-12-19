¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤Ø¡ª¡ÚGU¡ÛÅß¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä♡¡ÖÍ¥½¨¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¡×
¥Ë¥Ã¥È¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¶ßÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Á¥¯¥Á¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Í¥½¨¥Ë¥Ã¥È¤È¤ª¤¹¤¹¤á¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤Ë¤¯¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¿¥Ã¥Á♡ Âç¿Í¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µ¯ÌÓ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿»å¤ÇÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿þ¤Ï¥ê¥Ö»ÅÍÍ¤Ç¤Û¤É¤è¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥®¥å¥éー´ó¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯Âç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¶ß¤ÈÁ°Î©¤Æ¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â¤É¤³¤«¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í¥Ð¥é¥ó¥¹
¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¥Êー¤Ë½Å¤Í¤Æ¶ß¤äÂµ¸ý¤ò¾¯¤·¤Î¤¾¤«¤»¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤ÎÃæ¤Ë¥Ö¥ëー¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±Ç¤¨¤Æ¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ü¥È¥à¤Ï¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ì¤Ð¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤äÇÛ¿§¤Ç¤°¤Ã¤È¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¹ç¤ï¤»¤Ç·Ú¤ä¤«Âç¿Í¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³ー¥Ç
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¤Û¤É¤è¤¯´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥¸ー¥ó¥º¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¡¢¶ßÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£Â¸µ¤È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤½¤í¤¨¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Ä¤Ä¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ùー¥¸¥å¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Èー¥ë¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Êµ¨Àá´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÉÊ¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
ÊÁ¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ú¤«¤»¤¿Âç¿Í¤Î¥â¥Î¥Èー¥óÉ÷¥³ー¥Ç
¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Î¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Û¥ï¥¤¥ÈT¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¶ß¸µ¤ä¿þ¡¢Âµ¸ý¤«¤é¤Á¤é¤Ã¤ÈÇò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÇò¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³ー¥Ç¤â¡¢¥Ü¥È¥à¤ò¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£ÊÁÆþ¤ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÉ½¾ð¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§A.satozaki