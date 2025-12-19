¿çÌ²³ÎÊÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ëÊÆ½÷Í¥¡¡¿çÌ²Æ³ÆþºÞÉþÍÑ¤Ç»£±ÆÃæ¤Ë¼ºÂÖ¡ª¡©¶¦±é¼Ô¤òËÜµ¤¤Ç¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë
¡¡½÷Í¥¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥¬ー¡¦¥²ー¥à¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¿çÌ²Ìó¤ò°û¤ó¤Ç¡Ö¸¸³Ð¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤Î¿çÌ²³ÎÊÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¶á¤¤¡×¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸¶°ø¤ÇÉÔ±¿¤Ê¼è¤ê°ã¤¨¤¬µ¯¤¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤ò¡ÖËÜµ¤¤Ç¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜµ¤¤Ç¥¤¥é¥Ã¡ª¡©¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿½÷Í¥
¡¡ÊÆ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Î¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¿ô¤¨¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¼¹Ãå¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤è¤Í¡×¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢°ìÅÙ¤À¤±Ä«¤Ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¡Ê¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¡Ë¤ò°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡£ÊÌ¤ÎÌô¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡£¤¢¤ì¤Ï¡Ø¥Ï¥ó¥¬ー¡¦¥²ー¥à2¡Ù¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥·ー¥â¥¢¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¡£»ä¡¢¸¸³Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤Ë¤ÏËÜµ¤¤Ç¥¤¥é¤Ä¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤óÈà½÷¡¢»ä¤¬¿çÌ²Ìô¤ò°û¤ó¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¤ÎÌô¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ñ¥íー¡Ù¤Î»£±ÆÁ°Ìë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥ß¥¹¤Ç°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ñ¥íー¡Ù¤Î»þ¡¢¿çÌ²Ìô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥Ç¥íー¥ë¡Ê¶½Ê³ºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÃæ¿õ¿À·Ð»É·ãºÞ¡Ë¤ò°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÕÃæÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ®¤¤¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡£»ä¡¢¿çÌ²¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤Þ¤ê¤Ç¡Ø¾å±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¡ÊSenate Armed Services Committee¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¤ï¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¤ä¤é¤«¤·¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë