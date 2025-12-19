¸©¤¬Áí³Û309²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄÉ²ÃÄó½Ð¡¡Ê¡²¬¸©µÄ²ñ¤Ç»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¡¦À®Î©
Ê¡²¬¸©¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÎ×»þ¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢700²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Áí³Û309²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò19Æü¡¢µÄ²ñ¤ËÄÉ²ÃÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»¤Ï19Æü¤ËºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¡¦À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ï¡¢12·îÄêÎãµÄ²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤Î19Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÎ×»þ¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Áí³Û¤ª¤è¤½309²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄÉ²ÃÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢LP¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤ä°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤Âå¤ä¥¬¥¹Âå¤Î¾å¾ºÊ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ76²¯±ßÍ¾¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢20¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃÏ°è¾¦ÉÊ·ô¤ò700²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯¹Ô¸µ¤Ç¤¢¤ë¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½74²¯±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
