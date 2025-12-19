·ÀÌó¹¹¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î°ÛÎã¡×¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¿¶Á¡ÖJÁ´ÂÎ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¤¤ï¤FC¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤¬ÏÃÂê
¡¡J2¤Î¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢12·î18Æü¤Ë2Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2028Ç¯£¶·î30Æü¤Þ¤Ç¡×¤È·ÀÌó´ü´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏDF±óÆ£Î¿¡Ê27ºÐ¡Ë¤È¡¢MF»³ÃæÆ×´õ¡Ê24ºÐ¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·ÀÌó¹¹¿·¤ÏÈ¯É½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·ÀÌó´ü´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦·ÀÌó´ü´Ö¤â¡¢ÍèÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´ü´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤ÎÎ¾Áª¼ê¤¬¤½¤ÎÁ°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖJÁ´ÂÎ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î°ÛÎã¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï·ÀÌó´ü´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤òÀ¸¤à¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë