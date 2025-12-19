元NMB48白間美瑠“好きな男性のタイプ”に驚き「どこの毛も好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」
タレント・ぺえ、クリエイター・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日の恋愛トークバラエティ番組『私が愛した地獄』最新話がABEMAで無料配信中。最新話では、3時のヒロイン・ゆめっち、元NMB・白間美瑠、風吹ケイが女子会で本音トークをさく裂した。
【写真】元NMB48・白間美瑠、サウナ＆入浴ショットに「スタイル抜群」「可愛い過ぎる一緒に行きたい」
この番組は、MCの3人が他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」を語り合う番組。
18日放送の#59では、ラブホテルで本音を語り合う企画「本音はベッドの上で」女子会編を放送。今回は、お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち、元NMB48でタレントの白間美瑠、グラビアアイドル・風吹ケイの3人が参加し、女子だけの赤裸々トークを展開した。
理想の男性のタイプを語る場面では、「ムキムキで、背中が大きくて、毛が好き」と明かした白間に、ゆめっちが「一緒！」と大共感。「ヒゲも好きやし、腕毛好き、どこの毛も好き」としたものの「でも…下は嫌や」とまで
語った白間に、風吹が「大矛盾やん」「人間的に守らなあかんとこやから生えてる」とツッコミを入れた。
そこでゆめっちが「男らしいけど体臭もキツい人は？」と質問すると、白間は「臭いのも好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」と明かし、ゆめっちは「分かるー！」とまたも共感。さらに「ワキガとか好き」と特殊な好みまで暴露した白間に、スタジオでは「第2のゆめっちだ」と驚きの声が上がっていた。
『私が愛した地獄』#59はABEMAで無料配信中。
【写真】元NMB48・白間美瑠、サウナ＆入浴ショットに「スタイル抜群」「可愛い過ぎる一緒に行きたい」
この番組は、MCの3人が他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」を語り合う番組。
理想の男性のタイプを語る場面では、「ムキムキで、背中が大きくて、毛が好き」と明かした白間に、ゆめっちが「一緒！」と大共感。「ヒゲも好きやし、腕毛好き、どこの毛も好き」としたものの「でも…下は嫌や」とまで
語った白間に、風吹が「大矛盾やん」「人間的に守らなあかんとこやから生えてる」とツッコミを入れた。
そこでゆめっちが「男らしいけど体臭もキツい人は？」と質問すると、白間は「臭いのも好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」と明かし、ゆめっちは「分かるー！」とまたも共感。さらに「ワキガとか好き」と特殊な好みまで暴露した白間に、スタジオでは「第2のゆめっちだ」と驚きの声が上がっていた。
『私が愛した地獄』#59はABEMAで無料配信中。