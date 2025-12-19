ÊªÉô¥æ¥º¤Î¹á¤ê¤ò²¹Àô¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡ªJA¹âÃÎ¸©¹áÈþÃÏ¶è¤¬²¹Àô»ÜÀß¤Ë¥æ¥º¡¦500¸Ä¤òÂ£Äè¡Ú¹âÃÎ¡Û
´¨¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤ì¤«¤é¤Î»þµ¨¤Ë¡¢¥æ¥ºÅò¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢JA¤«¤é¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ë¥æ¥º¡¦500¸Ä¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î²¹Àô»ÜÀß¡ÖÉ±¼ã»Ò¤ÎÅò¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸©Æâ¤Î´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é¹áÈþ»Ô¤È¡Ö¶¨Æ¯¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢JA¹âÃÎ¸©¹áÈþÃÏ¶è¤ÎÊªÉôÍ®»ÒÀ¸»ºÉô²ñ¤¬2Ç¯Á°¤«¤é¥æ¥º¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÊªÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥æ¥º¡¦500¸Ä¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î200¸Ä¤ÏÅòÁ¥¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¡¢300¸Ä¤ÏÍøÍÑµÒ¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£É±¼ã»Ò¤ÎÅò Ã«ËÜÂçµÈ Áí»ÙÇÛ¿Í
¡Ö¹âÃÎ¸©¤Î¥æ¥º¤ÎÀ¸»º¤ÏÆüËÜ°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤»×¤¤¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
ÊªÉô¥æ¥º¤ò»È¤Ã¤¿É±¼ã»Ò¤ÎÅò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅß»ê¤Î¤æ¤ºÅò¡×¤Ï¡¢12·î22Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÍøÍÑµÒ¤ËÀèÃå¤Ç¥æ¥º¶Ì¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£