¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Ë¶âÂ°ÊÒ¤¬º®Æþ¡Ö¿æÈÓÀßÈ÷¤Î¥Ð¥Í¡×¤«¡¡°ÂÆÞÌî»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Îµë¿©¡¡·ò¹¯Èï³²¤Ê¤·¡ÚÄ¹Ìî¡Û
19Æü¡¢Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ç¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤ÎÃæ¤ËÄ¹¤µ1.2¥»¥ó¥Á¡¢ÂÀ¤µ1¥ß¥ê¤Û¤É¤Î¶âÂ°ÊÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆÞÌî»Ô³Ø¹»µë¿©²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢2Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶âÂ°ÊÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµë¿©¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë£´¤Ä¤¢¤ëµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤«½ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï£´¹»Ê¬¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó2600¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ò¹¯Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¶âÂ°ÊÒ¤Ï¡Ö¿æÈÓÀßÈ÷¤Î¥Ð¥Í¡×¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º®Æþ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ´Íý¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä´Íý¤ÎÁ°¸å¤ª¤è¤ÓÄ´Íýºî¶È¤Î³Æ¹©Äø¤Ç¡¢¿ßË¼µ¡´ï¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Êµë¿©¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£