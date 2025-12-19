Ê¡ËÜè½»Ò¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈµðÂç¥´¥¸¥é¡É¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×²°ÆâÀßÃÖºÇÂç¤ÎÁ´Ä¹£´£°¥á¡¼¥È¥ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤¬£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£³¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£È£Á£Î£Å£Ä£Á¡¡£Ç£Ï£Ä£Ú£É£Ì£Ì£Á¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×´°À®Êó¹ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ëÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¡£Âè£³¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë£³³¬½ÐÈ¯¥í¥Ó¡¼¤ËÁ´Ä¹Ìó£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó£¹¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶µðÂç¥´¥¸¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò±ï¤ËÅÐÃÅ¡££±£¹£µ£´Ç¯¸ø³«±Ç²è¤Î¡È½éÂå¥´¥¸¥é¡É¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢µðÂç¥´¥¸¥é¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡££±£¹£µ£´Ç¯¤Î±Ç²è¤Î¤Û¤Ü¼ÂÀ£Âç¤Î¥´¥¸¥é¤ò´Ö¶á¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢¶õ¹Á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡Ê³¤³°¤Ø¡Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡Á¤¹¡ª¡Ù¤È¥´¥¸¥é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÊõ¤ÎÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷·ó¥Á¡¼¥Õ¡¦¥´¥¸¥é¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤ÎÂçÅÄ·½Æó»á¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¸¼´Ø¸ý¤«¤é¥´¥¸¥é¡Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ë¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÈµðÂç¥´¥¸¥é¡É¤Ï¡¢²°Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥´¥¸¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¡£Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀÖËÙÀµ½Ó¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÊÎ¹¹ÔµÒ¤¬¹ñÆâ³°¤Ø¡ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥´¥¸¥é¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£