¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÃÏ²¼Å´À¶À¡Çò²Ï±Ø¤Ç11·î¡¢ÄÌÏ©¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤òÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Î±Ø°÷¤é¤¬²°³°¤Ë±¿¤Ó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ø°÷¤é¤¬·ë²ÌÅª¤ËÊüÃÖ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤ÏÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÄÌÊó¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¿ôÆü¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï11·î10ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¡¢½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤¦ÄÌÏ©¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ø°÷¤È·ÙÈ÷°÷¤Ï¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ¤ò½Ð¸ý¤Î³°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÊÄ¤á¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¸áÁ°5»þÁ°¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤¿ºÝ¤â½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÄÌÊó¤ÇÅþÃå¤·¤¿µßµÞÂâ¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°1»þ¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤Îµ¤²¹¤Ï11.8ÅÙ¤Ç¡¢¸áÁ°5»þ¤Ï11.3ÅÙ¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë±«¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤ò´É³í¤¹¤ëÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜººÃæ¤Î¤¿¤á¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£