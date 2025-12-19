¡Ô±Ê¼é½Å¿®ÂåÉ½¤¬ÅÅ·â¼Ç¤¡Õ¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¡¢²æ¡¹¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¿¡×¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ÁðÁÏ´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦±Ê¼éÂÎÀ©¤Î¼ÂÂÖ
¡¡12·î19Æü¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡Êµì¡§ÆüËÜÅÅ»º¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë±Ê¼é½Å¿®»á¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤ÈÌ¾ÍÀ²ñÄ¹½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾®·¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¼çÎÏ¤ËÀ¤³¦Åª´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¤ò¤á¤°¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ê¼é»á¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÊó¤¸¤¿2025Ç¯12·î10ÆüÇÛ¿®¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×µ»ö¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤Î½êºß¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÐºÑÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¤ËÍÉ¤ì¤ë¡¢Ä¶ÀºÌ©¾®·¿¥â¡¼¥¿¤Ç¥·¥§¥¢À¤³¦°ì¤Î¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë±Ê¼é½Å¿®¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡Ê81¡Ë¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡È±Ê¼é¥¤¥º¥à¡É¤Ë¡¢º£¡¢NO¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡È±Ê¼é¥¤¥º¥à¡É
¡¡ËÁÆ¬¤Îµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬Áê¼¡¤®¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯9·î¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿½èÍý¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤ä»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½èÍý¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ11·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢9·îÃæ´Ö·è»»¤Ç877²¯±ß¤ÎÂ»¼º·×¾å¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×
¡¡Æ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¡¢Ç¯Æâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÊó¹ð¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¤³¤à¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÀÊ¾å¤Ç¤Ï¡¢±Ê¼é»á¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢´ßÅÄ¸÷ºÈ¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤¬¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î²þ³×¤¬É¬Í×¡×
¡ÖÉ¬¤ºÀµ¤·¤¯¤ä¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¡¢É¬¤º¤ä¤ë¡¢½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ËÄ¹¤é¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¡È±Ê¼é¥¤¥º¥à¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¡¢²æ¡¹¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÁðÁÏ´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤¬Åö»þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÉé¤±¤º¤ËÃíÊ¸¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÁÏ¶È¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ï¡¢¥Ò¥È¤â¥«¥Í¤â¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ì¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç±Ê¼é¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ç¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ÆÍè¤Æ¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¡¢²æ¡¹¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥â¡¼¥ì¥Ä·Ð±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â2Ãû±ß¡¢½¾¶È°÷¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç10Ëü¿Í¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿Æ±¼Ò¡£¤À¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤¬µðÂç²½¤¹¤ëÃæ¤ÇÏÄ¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µ´´Éô¤Î½ÅÍ×¾Ú¸À¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë¸½¼ÒÄ¹¤Î°úÀÕ¼Ç¤ÏÀ¡¢Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡´ü¼ÒÄ¹¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¡¢Åö¿Í¤Ø¤ÎÄ¾·â¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯12·î18Æü¹æ¡Ë