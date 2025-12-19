¡ÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¥¼¥í¤Ë¡×Âð·ú°ìÈ¯¹ç³Ê¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿ÊÙ¶¯Ë¡
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬14Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Âð·ú¡ÊÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿ÊÙ¶¯Ë¡
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ¥â¥Ê»á¤ä¤æ¤¿¤«¼÷¤·¤Î½÷¾¡¦È«¿»Ò»á¤Ê¤É¡¢°Û¿§¤Î»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¼Ô¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÉ¬¾¡ÊÙ¶¯Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤ÏÂð·ú¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£ÊÙ¶¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë·ä´Ö»þ´Ö¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤È¤«¤âÂð·ú¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢5Ê¬¤Ç¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
