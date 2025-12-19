¡È½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤Î³È½¼¡É¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡©Ãæ¸Å½»Âð¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç¿·ÃÛ¤È¤Îº¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡ÄŽ¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¼Ô¤Ï²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëŽ£
½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤Î³È½¼¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡ÈÇã¤¤¡É¤Ê¤Î¤«¡È¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¡É¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤È¤·¤ÎÇ¯Ëö¤Ç´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÇ¯Ëö»þÅÀ¤Î¥íー¥ó»Ä¹â¤Î0.7%¤ò¡¢½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤«¤é¹µ½ü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Î½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ï´ü´Ö¤ò5Ç¯±äÄ¹¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¡£
Ãæ¸Å½»Âð¤Î»Ù±ç³È½¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ÃÛ¤è¤ê¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤Ãæ¸Å½»Âð¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò³È½¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶´ð½à¤òËþ¤¿¤¹Ãæ¸Å½»Âð¤Ç¡¢°ìÎ§3000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÚÆþ³Û¤Î¾å¸Â¤ò3500Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢²¾¤Ë¾å¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï24Ëü5Àé±ß¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¡¢4500Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¹µ½ü¤Î´ü´Ö¤òºÇÂç10Ç¯¢ª13Ç¯¤Ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾²ÌÌÀÑ¤Ï¡¢50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤«¤é40Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Ë°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¸Í·ú¤Æ¤ÈÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®ÄÌ¸Í¿ô¤ËÀê¤á¤ëÃæ¸Å¤ÎÈæÎ¨¤Ï10%¾å¾º¡£¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÛÇ¯¿ô¤ÎÀõ¤¤Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤
¤¤ç¤¦¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡¢ÃÛ6Ç¯¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£2LDK¤Ç¹¤µ¤Ï70.41Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¼ýÇ¼¤¬Â¿¤¯¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤â´°È÷¡£¤³¤ÎÉô²°¤ÎÇäÇã¤ò¹Ô¤¦¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÌîÂ¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º Ì¾¸Å²°»ÙÅ¹¡¦ÌîÂ¼Ãé»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¤³¤³¤ÏÃæ¸Å¤Ç¤â¡ËÉô²°¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬10Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Î¼êÄ¾¤·¤Ç¿·ÃÛÆ±ÍÍ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£Í½»»¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤ÎÀõ¤¤Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¡×
½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤Î³È½¼¤ÇÇã¤¦Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¤³¤ÎÉô²°¤Ï¡¢21³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î14³¬¤Ë¤¢¤ëÉô²°¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌîÂ¼¤µ¤ó¡Ë
Q.¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡©
¡Ö70.41Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç6980Ëü±ß¡×
Q.½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ë¤ÈÇã¤¦Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡Ö¡Ê½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤¬³È½¼¤¹¤ë¤È¡ËÃæ¸Å¤È¿·ÃÛ¤Îº¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤½¤·¤Æ¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡Ä
¡ÊÌîÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡Ö50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¾²ÌÌÀÑÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ê³È½¼¤µ¤ì¤ë¤È¡Ë40Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£20～30Âå¤ÎÊý¤â¤¤¤¤¾ò·ï¤Ç½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×
Q.¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©
¡Ö¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸ÅÌä¤ï¤º¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Çä¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×