¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡ÛÊ¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤¤Î¡È¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¡É¥Ú¥¢¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î³Ê¾åÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¡¡
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º2025 ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹(19Æü¡¢Ãæ¹ñ)
BWF(À¤³¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÏ¢ÌÁ)¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÊ¡ÅçÍ³µªÁª¼ê¡¦¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê¥Ú¥¢(Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì)¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤Ç¼Â»Ü¡£Ê¡Åç¡¦¾¾ËÜ¥Ú¥¢¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÂÐ¤·¤¿Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¿Í¥Ú¥¢¤Î´ä±ÊÎëÁª¼ê¡¦ÃæÀ¾µ®±ÇÁª¼ê¥Ú¥¢(Æ±6°Ì)¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤¹¤â¡¢Æ±4°Ì¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤Ë¤Ï¡Ö1-2¡×(19-21,21-16,16-21)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤3»î¹çÌÜ¤ÏÆ±2°Ì¤Î³Ê¾å¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¶¯¹ë¡¦¥¿¥ó ¥Ñ¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤È¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥ê¥¿¥é¥óÁª¼ê¥Ú¥¢¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò21-15¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÂè3¥²¡¼¥à¤ò»à¼é¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢21-19¤È¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡Ö2-1¡×¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡È¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¡É¥Ú¥¢¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ø¤ÎÌöÆ°¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£