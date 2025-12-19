Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿Â¿Ë»¤Ê¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤ò²óÁÛ¡Ö¤¢¤Î»þ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×
12·î18Æü¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2013Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Îø¤¹¤ë¹â¹»¤ÎÀèÇÚÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ö¼«Ê¬¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¡Ö»Å»ö¤ò¥Ð¥ó¤Ã¤Æ»ß¤á¤Æ¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤ÈÊ¡»Î¤¬¼ÖÆâ¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÊ¡»Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þÏ²¿ÍÃæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÄ«¤¹¤´¤¯¼å¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ«µ¯¤¤ì¤Æ¡£²¿¤Ê¤é8»þ15Ê¬¤è¤ê¤âÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤¿¤¤¤«¤é7»þÈ¾¤Î¤ä¤Ä¡¢BS¤Î¤Û¤¦¤Ç¡×¡Ö¤½¤ì¤ÇÄ«µ¯¤¤ë½¬´·¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸æ²¸¤ò1²ó¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¡»Î¤Ï¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡ÖËÍ¤ÏÅö»þ¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇÐÍ¥¤ä¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤ÀËÍ¤â³ØÀ¸µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ï¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ÄË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î7Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«