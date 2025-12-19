ナイジェリア代表として最多111試合出場 2014、2018W杯でも活躍したアタッカーが代表から退く決断「111試合も出場できたことは誇り」
今月21日よりモロッコでアフリカ・ネイションズカップ2025が開幕するが、その大会を前にナイジェリアサッカー界のレジェンドが代表から退く決断を下した。
ナイジェリア代表引退を決めたのは、同国最多となる代表通算111試合に出場したFWアーメド・ムサだ。
2010年の代表デビューより、ムサはナイジェリアの中心だった。2018年よりキャプテンマークを巻く機会も増え、ワールドカップでも計4ゴールを奪った。
「2013年のアフリカ・ネイションズカップ優勝は永遠に記憶に残る。あのチームはナイジェリア代表としてプレイすることの意味を証明できた。アルゼンチンとアイスランド相手にW杯から得点したことも一生忘れない。僕は全力を尽くした。スーパーイーグルスはこれからも前進を続ける。この絆が壊れることは決してない」
ムサはCSKAモスクワやレスター・シティ、サウジアラビアのアル・ナスルなどでプレイを経て、33歳の現在は国内のカノ・ピラーズFCでプレイしている。クラブでの戦いは続くが、代表活動には区切りがつく。
ナイジェリアは2026W杯の出場も逃すなど苦しい時期にあるが、ムサに代わってチームをリードするのは誰になるか。
A #FIFAWorldCup classic.pic.twitter.com/Io5L9TPrfp— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2025