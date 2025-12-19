¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ËÂå¤ï¤ëPSG¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä 4000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Ë¸·¤·¤¤½øÎóÁè¤¤¤¬
ºòµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤¬¤é¡¢º£²Æ¤Ë¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡£¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ñ¥ê¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍGK¥ê¥å¥«¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Î³ÍÆÀ¤Ë4000Ëü¥æ¡¼¥í¤òÅê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤ÎÎ©¾ì¤¬°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢11·îËö¤Î¥â¥Ê¥³Àï¤ÇÂ¼ó¤òÉé½ý¡£Â³¤¯CL¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤È¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥ó¥ÌÀï¤Ï·ç¾ì¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥µ¥ÖGK¤Î¥Þ¥È¥ô¥§¥¤¡¦¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢Ê©¡ØL¡ÇEquipe¡Ù¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥ê¤ÎGK¤Ë½øÎó¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤¬1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¡£¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÅ¸³«¤À¤¬¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ËÂå¤ï¤ëÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Matvey Safonov delivered a penalty shootoutto give PSG their first #FIFAIntercontinentalCup titlepic.twitter.com/MTPHfs7ADn— DAZN Football (@DAZNFootball) December 17, 2025