¡¡´öÅÄ¤ê¤é¤ÈZICO¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUET¡×¤òËÜÆü12·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î3¸À¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ZICO¤È´öÅÄ¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬·Ú²÷¤Ë³Ý¤±¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¡£¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤È¥°¥ëー¥ô´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Î°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤ÏÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢ZICO¤È´öÅÄ¤ÎÎ¾Ì¾¤¬½Ð±é¡£¡È³¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤âÆ±¤¸Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿¶ÉÕ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
