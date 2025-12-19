¥É·³¤«¤éFA¤Î¡È26²¯±ßÃË¡É¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤ÎµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×32ºÐ¤Ïµî½¢·è¤Þ¤é¤º¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¤¬»ØÅ¦
µî½¢¤Î·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¤É¤³¤«(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤À³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Ï¡¢µî½¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂª¤¨¤¿¡ª¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°FA´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2¤«·î¤¬·Ð²á¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤Ï¤«¤Ê¤êºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1°Ì¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢2°Ì¤Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢3°Ì¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ÈÂçÊª¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï25°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î²ÚÎï¤Êº¸¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤É¤³¤«¤ÎµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Èà¤ò¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤òÅê¤¸¤ëÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈà¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.199¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯¤ÇÄÌ»»179ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿32ºÐ¤ÎÂçË¤¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤É¤ÎµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
