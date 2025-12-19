¡Ö³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡×¡¡À¯¸¢´´ÉôÈ¯¸À¤ËÈïÇú¼Ô¤«¤éÊ°¤ê¤ÎÀ¼¡¦¹Åç
18Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´´Éô¤Î1¿Í¤¬¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈïÇú¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´´Éô¤Î1¿Í¤¬¤¤Î¤¦¡¢Èó¸ø¼°¼èºà¤Î¾ì¤Ç¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç³ËÊÝÍ¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÈïÇúÃÏ¥Ò¥í¥·¥Þ¤Ç¤Ï¡£
¢£ÀéÍÕ¤«¤é
¡Ö¤¤¤Þ¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡Ö¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Î¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÀè¤Ë³Ë¤ò¤ª¸ß¤¤¤¬»È¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ëÏÃ¤Ç¡×
¢£¹Åç»Ôºß½»
¡ÖÆÃ¤Ë¹Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¹Åç¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¤âº£¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ò¸«¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÇÂåÉ½°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÌ§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ï19Æü¡¢¹¾ÅÄÅç»Ô¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¤ÇÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¡¡Ì§ËÒÃÒÇ· Íý»öÄ¹
¡ÖÅÜ¤Ã¤È¤ë¤è¤Í¡£³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
80Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÈïÇú¼Ô¤Î»×¤¤¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤Êº£²ó¤ÎÈ¯¸À¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸©ÈïÃÄ¶¨¤Îº´µ×´ÖÍý»öÄ¹¤Ï¡£
¢£¹Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¡¡º´µ×´ÖË®É§ Íý»öÄ¹
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬À¯ÉÜ¶Ú¤«¤é½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Ï19Æü¡¢À¯ÉÜ¤Ë¹³µÄÊ¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÌîÅÞ¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¸À¤ÎÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î19Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û