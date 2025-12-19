¡ÖÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý²¼¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò¡×Áû²»¤ä¥´¥ß¥È¥é¥Ö¥ëÁê¼¡¤°¡ØÆÃ¶èÌ±Çñ¡Ù¤ËÆÈ¼«¤Îµ¬À©¾òÎã¡¡¾¦¶ÈÃÏ°è¤Ë¸ÂÄê¤··ÑÂ³¤Ø¡¡Âçºå¡¦²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô
¡¡ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤ÇÌ±Çñ¤òÆÈ¼«¤Ëµ¬À©¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÆâÄ¹Ìî»ÔµÄ²ñ¤Ï£±£²·î£±£¹Æü¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬»ö¶È¼Ô¤Ë»ö¶ÈÆÏ¤±¤òÄó½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ØÆ³¤ä½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¾òÎã°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁý²Ã¤Ë¤è¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢³«¶È¤Îµ¬À©¤Ê¤É¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÆÃ¶èÌ±Çñ¤ÎÀ©ÅÙ¡£¤´¤ß¤äÁû²»¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢Ãæ³Ë»Ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Ë¤Ï´ÉÍý¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¡¡À¾Ìî½¤Ê¿»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý²¼¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÌ±Çñ¤À¤±¤¬Â¸ºß¤¹¤ë³¹¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÆÃ¶èÌ±Çñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÜÆâ£³£²¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¿·µ¬¼õÉÕ¤ÎÄä»ß¤ò·èÄê¡£°ìÊý¡¢²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Ï¿·¾òÎã¤Î¤â¤È¼õÉÕ¤ÎÄä»ß¤Ï¤»¤º¡¢³«¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¾¦¶ÈÃÏ°è¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡ÊÍèÇ¯£µ·î£³£°Æü°Ê¹ß¡Ë¡£