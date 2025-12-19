¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Ìá¤ë¡×Éé½ýÎ¥Ã¦¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïµî½¢ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÍè²ÆÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦CÀï¤ÇÄË¤á¤¿±¦ÂÀÂÜ¤òÄË¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬³ùÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤â8¡Á10½µ´Ö¤ÏÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡16Àá¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ùÅÄ¤ÏºßÀÒ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤âÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß5°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍMF¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²ø²æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯³ùÅÄ¼«¿È¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÉüµ¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼«¿È¤ÎSNS¾å¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥¤¥È¡ØFootball Insider¡Ù¤Î12·î18Æü¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ùÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸¶Ê¸¤Î²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î³ùÅÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥À¥¤¥Á¡¦¥«¥Þ¥À¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³ùÅÄ¤Îµî½¢¤âº£²ó¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Íè²Æ¤ËËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¸½¹Ô·ÀÌó¤ËÂå¤ï¤ë¿··ÀÌó¤ò¥«¥Þ¥À¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ê°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬Æ°¤¯¡Ë1·î¤òÁ°¤Ë¾Íè¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤¬º£²ó¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤¬¡Èº£µ¨¸Â¤ê¡É¤È¤Î±½¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î·ÀÌóÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤ÏÍè²Æ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¥Þ¥À¤â¸å¤òÄÉ¤¦·Á¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å2¤«·î¤Î¥«¥Þ¥À¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀïÎÏÌÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢Íè²Æ¤Ë»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼º¤¦»öÂÖ¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²óÉü¤Ø¸þ¤±¤¿³ùÅÄ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÏÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤À¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Íèµ¨·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ïµ¤¤Ë·ü¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤«¤é»ÕÄï´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÆ°¸þ¤â´Þ¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ø¤Î´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
