¡ÖÁíÍýÂ¦¶á¤«¤é½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×À¯¸¢´´Éô¤Î¡È³ËÊÝÍÉ¬Í×¡É¤ÎÈ¯¸À¤ËÈïÇú¼Ô¤«¤é¤ÏÊ°¤ê¤ÎÀ¼¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´´Éô¤Î1¿Í¤¬µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Ê°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´´Éô¤Î1¿Í¤Ï18Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³ËÊÝÍ¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´´Éô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤«¤é¤ÏÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈïÇú¼Ô ÀîÌî ¹À°ì¤µ¤ó(85)¡Ë
¡Ö¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤â¤À¤¬¡¢80Ç¯Á°¤ÎÎò»Ë¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î¶ì¤·¤¤»þÂå¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿80Ç¯¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï»ä¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â´±Å¡¤«¤é¡¢ÁíÍý¤ÎÂ¦¶á¤«¤éÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ÎÊý¿Ë¤Ï·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£