¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎØ¨ÅÍ¤¬´úÍÈ¤²¡ª¡¡¿·ÃÄÂÎ¡ÖACTRIUM¡Ê¥¢¥¯¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¡×¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¶õ´Ö¡¡¿·¥­¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤â

º¸¤«¤é¿¿Çò·Ãçý¡¢½é¹¾Î§¹á¡¢Ø¨ÅÍ¡ÊC¡Ë¥¿¥µ¥¤¥ê¥ç¥¦
¡¡¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎØ¨ÅÍ¤¬12·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·ÃÄÂÎ¡ÖACTRIUM¡Ê¥¢¥¯¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¡×¤Î´úÍÈ¤²µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ACTRIUM¤Ï¡ÖÀï²µ½÷¡Ê¤¤¤¯¤µ¤ª¤È¤á¡Ë¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß¥É¥é¥Þ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢»¦¿Ø¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆùÂÎÉ½¸½¤È±é·àÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤òÍ»¹ç¡£¿·¤¿¤Ê¡È¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡É¤À¡£
¡¡Ø¨ÅÍ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢Àï¤¦½÷À¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢µ¤¹â¤¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿Í¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤Æ¡ØÀï²µ½÷¡Ê¤¤¤¯¤µ¤ª¤È¤á¡Ë¡á¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¡Ù¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î´úÍÈ¤²¸ø±é¤Ï2026Ç¯2·î28Æü¤Ë¿·ÌÚ¾ì1stRING¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖVALKYRIE¡¡ACTRIUM¡¼Î©²Ö¤Î¾Ï¡¼¡×¡£ËÌ²¤¿ÀÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿VRMMORPG¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¡ÊÀï²µ½÷¡¢¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¡Ë¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¸«¤Ç¤ÏACTRIUM¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î½é¹¾Î§¹á¡Ê¤Ï¤Ä¤¨¡¦¤ê¤«¡Ë¤Ï¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¿¿Çò·Ãçý¡Ê¤Þ¤·¤í¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤Ï¡Ö¸ø±é¤¬¡Ê´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½é¡¹¤·¤¤¿·¿Í¤ËØ¨ÅÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤Êý¸þÀ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¥ì¥Ù¥ë1¤«¤é10¡¢20¡¢30¡¢¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÆ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥¿¥µ¥¤¥ê¥ç¥¦]