¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ûº´Æ£¿åºÚ¡¡¡Ö½çÄ´¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿°ìÇ¯¡×¡¡ÃÏ¸µ¤ÇºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò
¡¡30Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ÈÁ°Ìëº×¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë7Áª¼ê¤âÅÐ¾ì¡£ÀäÂÐ½÷²¦¤Îº´Æ£¿åºÚ¡Ê27¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¥ë¥«¥ó¥·¥§¥ë¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£½çÄ´¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤ÎÊ¿ÄÍ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÏÍî¼Ö¤·¡¢ÌµÇ°¤ÎºÆ¾è5Ãå¡£º£²ó¤³¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡ÖÃÏ¸µÊ¿ÄÍ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤¤¡×
¡¡³ý¥±ºê½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦½÷²¦¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤È¤¤¤¦Âç°Î¶È¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£