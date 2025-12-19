É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¶âJ¡×¤¬8»î¹ç¡õ¡Ö¹ñÎ©³«ºÅ¡×¤Ï6»î¹ç¡ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¦»î¹çÆüÄø°ìÍ÷
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É³ÆÀáÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È»î¹çÆüÄø¤òÈ¯É½¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¥ê¡¼¥°¡Ê¶âJ¡Ë¡×¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTHE ¹ñÎ© DAY¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶âJ¡×¤Ï¡¢J1¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É3»î¹ç¤ò´Þ¤à·×8»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¡ÖTHE ¹ñÎ© DAY¡×¤ÏEAST¥°¥ë¡¼¥×¤Î»î¹ç¤òÃæ¿´¤Ë·×6»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢WEST¥°¥ë¡¼¥×¤Î»î¹ç¤â1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È»î¹çÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§ 2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
EASTÂè1Àá¡§²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ vs FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
WESTÂè1Àá¡§µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
WESTÂè1Àá¡§V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê vs ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¢§ 2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
EASTÂè4Àá¡§FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
WESTÂè4Àá¡§¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç vs µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¢§ 4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
EASTÂè12Àá¡§Çð¥ì¥¤¥½¥ë vs ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
EASTÂè12Àá¡§FCÅìµþ vs ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
¢§ 5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
EASTÂè18Àá¡§FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¢§ 3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
EASTÂè5Àá¡§FCÅìµþ vs ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢§ 3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
EASTÂè6Àá¡§Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¢§ 3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
EASTÂè7Àá¡§Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¢§ 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
EASTÂè8Àá¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢§ 5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
EASTÂè18Àá¡§FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ vs ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¢§ 5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
EWSTÂè18Àá¡§À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ vs ¥¬¥ó¥ÐÂçºå
◼︎¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¥ê¡¼¥°
◼︎THE ¹ñÎ© DAY
